新冠Delta病毒入侵大陸，集中廣東，疫情熱區繼廣州市荔灣區之後，佛山市南海區病毒也已「清零」，降為低風險地區。全粵疫苗接種超過1億2504萬劑次，第1劑接種率達54.13％，第二劑疫苗馬不停蹄，至少有5887.58萬人完成全程接種，全程接種覆蓋率46.72％。

從5月21日發現報告的新冠Delta本土疫情，造成廣州、佛山、深圳、東莞等地染疫，全省176本土案例中，有153例集中廣州。經逐步清零，

各級新冠肺炎防控指揮部同意自2日起，將佛山市南海區桂城街道中海錦城國際花園3街3棟風險等級，由中風險調整為低風險。

此外，廣東省衛生健康委1日通告，即日起，廣東省將全面放開18歲以上（含60歲以上）人群接種第一劑和第二劑新冠疫苗。據中國衛健委月前宣布，從6月10日至30日，除了特殊情形可打第一劑外，全力集中接種第二劑疫苗。

中國國家衛健委公告，截至6月30日24時，全大陸累計報告接種新冠病毒疫苗12億4467.5萬劑次。廣東便占了1／10。

據統計，廣東省在Delta威脅下，新冠疫苗接種劑次和接種率一馬當先，到6月20日，累計接種1億112.43萬劑次、6674.46萬人，其中3572.17萬人完成全程兩劑次接種，覆蓋率28.35％。接著，截至6月30日24時，廣東累計接種1億2504.13萬劑次，累計接種6820.79萬人，共有5887.58萬人完成全程接種，按照廣東省1.26億常住人口計算，全人群至少1劑接種率54.13％，全程接種覆蓋率46.72％。

廣東省衛健委表示，新冠病毒疫苗大規模接種，是構築群體免疫屏障、防控新冠肺炎疫情的有效手段。18歲以上（含60歲以上）還沒有接種過新冠疫苗的民眾要按各地預約方式預約接種。

據了解，廣東省目前使用的新冠病毒疫苗以滅活疫苗為主，全程需要接種2劑次，只有完成了全程接種，人體才能產生最佳的免疫效果。已接種第一劑次新冠病毒滅活疫苗滿21天的民思，要盡快完成第二劑次接種。

中國工程院院士鍾南山指出，依計畫，大陸6月底前新冠疫苗接種率要達到40％，年底完成至少70％。大陸要達成群體免疫，假設疫苗保護率是70％，需要83.3％疫苗接種率；保護率是80％則需72.9％接種率。