受疫情影響，夾娃娃機店與許多行業一樣被迫歇店停業，今26日多位夾娃娃機店業者齊發聲。（呂妍庭翻攝）

經營10多家店的黃姓業者說，停業已逾1個多月，不得不跟家人借了百萬元來支付面租金、貸款等開支。（呂妍庭攝）

受疫情影響，夾娃娃機店與許多行業一樣被迫歇店停業，今（26）日多位夾娃娃機店業者齊發聲，有業者甚至說，已借款百萬繳房租和貸款，中華民國自動販賣商業同業公會全國聯合會理事蔡舜表示，業者的共識是希望政府補助是以實體經營店面的每家店來補助，而非業者個人，另如果能夠2.5微解封，也建議地方政府停徵1年娛樂稅。

蔡舜說，業者因疫情停業，仍須負擔租金，成本極高，且不知何時才能重新開業，損失很大，日前業者開會提出共識，希望中央補助是以實體經營店面的每家店來補助，而不是只補助業者，因為有些業者開了好幾家店，繳稅的時候每家店都要繳，補助的時候只補助個人不公平，並建議重新復業後，地方政府能停徵1年娛樂稅，並爭取每間店面補助1到3萬元。

經營10多家店的黃姓業者說，停業已逾1個多月，不得不跟家人借了百萬元來支付面租金、貸款等開支，但又收到娛樂稅催繳通知，他已無力負擔，甚至直接告訴來催繳的官員，現在真的沒有營業、沒錢怎麼付娛樂稅？拜託政府讓大家緩繳，也不要罰錢。

蔡舜說，業者也提出夾娃娃機店防疫措施，包括硬幣以酒精噴灑消毒，放置24小時再放入兌幣機，店面設QR Code實名制登錄，機台、店面定時消毒等，希望疫情趨緩後，能讓夾娃娃機店重新復業。

嘉義縣選物販賣機公會理事趙亮鈞說，選物販賣機產業發展至今，全國已近9000家，全國有數萬人依靠這工作生活，如今受到停業打擊，已難以支撐，相信同業會在各店內互相支援做好防疫，也希望各縣市能從長計議，給產業一個明確的方向及規範。