網路詐騙層出不窮，不過也鬧出一些笑話！昨（25）日，臉書社團「爆廢公社二館」一名男網友，因為忘記登入的是女友帳號，結果聽到一名變態願意為了15張內衣照開價1萬元，於是決定「出賣肉體」，豈料照片依約交給對方後，遭已讀不回的無情對待，讓原PO忍不住上網發文，淚訴「被騙走12張內衣照了」。

根據臉書社團「爆廢公社二館」該文內容，昨（25）日一名男網友忘記臉書登入的是女友帳號，結果看到臉書私訊裡一名男子表示「剛好看到覺得妳蠻美的，想跟妳買照片，一張給500-1000，最少有1萬」、「像內衣代言一樣拍，15張給妳1萬，照片不外傳，要嗎？」並強調自己非詐騙，還保證照片不外流，有疑慮可先匯部分錢。

雖然明知對方不懷好意，可原PO聽到如此有賺頭的事，還是不禁財迷心竅，立馬回覆「那，你可以先匯一半嗎？畢竟這風險還是偏高」，接著就下海拍13張性感內衣照傳給對方。

可原PO萬萬沒想到，認真應買家要求穿女友酒紅色內衣，努力學性感女星在鏡子前搔首弄姿，擠溝、扯肩帶樣樣來，結果卻被對方已讀不回，讓他難過的PO文抱怨「結果也沒匯錢給我，就這樣被騙走12張內衣照ㄌ，真可惡……」最後甚至還自我調侃，打趣的說「Ps內衣代言歡迎找我」。

此文一出，網友笑成一片，紛紛在留言區戲謔回應「我正在吃飯...謝謝你只附縮圖」、「我沒打算買為什麼要讓我看到…」、「你傳太快了吧有沒有矜持啊」、「你女友知道你在玩她的布拉甲嗎」、「對方：我當時害怕極了」、「為啥都沒人要騙我，拍桌」、「你應該先收一半錢再拍的」。