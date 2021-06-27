國內疫情嚴峻，苗栗縣慢城之1的三義，自提升3級警戒以來，觀光業幾乎全部停擺，與三義鄉簽有文化觀光合作交流的日本長野縣輕井澤觀光協會，日前續簽2021年觀光文化教育合作備忘錄，以延續過去合作的良好默契，期望疫情過後，恢復更多的交流活動。
苗栗縣與日本長野縣的淵源起自2018年，三義鄉與長野縣輕井澤觀光協會簽署觀光友好協定，而三義舊山線鐵道自行車也在同年與長野縣信濃鐵道，實施雙方互惠的乘車券交換活動，雙方積極推動地方交流。
隨後，2020年8月間，日本長野縣推動「ONE NAGANO緣份計畫」，再度與苗栗縣政府文觀局攜手，結合長野縣、苗栗縣的文化藝術與觀光景點。透過「線上直播演唱會」帶來長野縣的音樂與美景，並在苗栗勝興站進行「同步轉播」！為鼓勵民眾熱烈參與，還提供長野縣提供的超級豪華大獎「日本長野縣來回雙人機加酒＋觀光列車六文乘車券」作為抽獎品。
受到疫情影響，國內及國際的觀光活動幾乎全部停擺，但是日本輕井澤觀光協會日前通知三義鄉公所，希望能保持先前觀光文化交流互動，希望在後疫情時代，能恢復雙方交流，因而一同簽訂2021年「觀光合作備忘錄」。
對此，苗栗縣三義鄉長呂明忠表達非常歡迎，希望在疫情過後，雙方能夠繼續互相推展。由於疫情影響，雙方簽約儀式是以視訊會議進行，鄉公所希望，透過更多元的觀光推展方式，行銷地方，待疫情結束後，能盡速恢復在地觀光產業。
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