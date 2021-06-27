三義鄉公所日前以網路視訊方式與日本長野縣輕井澤觀光文化協會續簽2021年觀光文化教育交流備忘錄。（三義鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

三義鄉長呂明忠日前以網路視訊方式與日本長野縣輕井澤觀光文化協會續簽2021年觀光文化教育交流備忘錄。（三義鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

國內疫情嚴峻，苗栗縣慢城之1的三義，自提升3級警戒以來，觀光業幾乎全部停擺，與三義鄉簽有文化觀光合作交流的日本長野縣輕井澤觀光協會，日前續簽2021年觀光文化教育合作備忘錄，以延續過去合作的良好默契，期望疫情過後，恢復更多的交流活動。

苗栗縣與日本長野縣的淵源起自2018年，三義鄉與長野縣輕井澤觀光協會簽署觀光友好協定，而三義舊山線鐵道自行車也在同年與長野縣信濃鐵道，實施雙方互惠的乘車券交換活動，雙方積極推動地方交流。

隨後，2020年8月間，日本長野縣推動「ONE NAGANO緣份計畫」，再度與苗栗縣政府文觀局攜手，結合長野縣、苗栗縣的文化藝術與觀光景點。透過「線上直播演唱會」帶來長野縣的音樂與美景，並在苗栗勝興站進行「同步轉播」！為鼓勵民眾熱烈參與，還提供長野縣提供的超級豪華大獎「日本長野縣來回雙人機加酒＋觀光列車六文乘車券」作為抽獎品。

受到疫情影響，國內及國際的觀光活動幾乎全部停擺，但是日本輕井澤觀光協會日前通知三義鄉公所，希望能保持先前觀光文化交流互動，希望在後疫情時代，能恢復雙方交流，因而一同簽訂2021年「觀光合作備忘錄」。

對此，苗栗縣三義鄉長呂明忠表達非常歡迎，希望在疫情過後，雙方能夠繼續互相推展。由於疫情影響，雙方簽約儀式是以視訊會議進行，鄉公所希望，透過更多元的觀光推展方式，行銷地方，待疫情結束後，能盡速恢復在地觀光產業。