《美麗島電子報》6月民調出爐，結果顯示，總統蔡英文在施政滿意度上進入死亡交叉，而行政院長蘇貞昌死亡交叉的差距則越來越大。《美麗島電子報》董事長吳子嘉還更進一步爆料，總統府沒錢沒人，指揮不動行政院，而這個問題是蔡英文總統縱容行政院長蘇貞昌造成的，而且蘇貞昌也吃定蔡英文。

吳子嘉27日在政論節目《新聞大白話中》中(節目影片3:33:10處開始)表示，最近一個多月以來，都是看到蔡總統跑第一線，所以搞到變成死亡交叉，了解政治的人都懂，總統府沒有錢、沒有人，什麼事都做不了，她接見鴻海董事長郭台銘、台積電董事長劉德音，搞了一個禮拜，這代表行政院根本就不配合總統府。

吳子嘉指出，蔡英文手上沒有錢又沒有人，她是一個空頭總司令，根本沒辦法指揮行政院，至於這個問題是誰造成的，吳子嘉直言，「是蔡總統縱容造成的，現在的問題是行政院不鳥她，為什麼他們拖了一個禮拜，還說第一階段完成？」

主持人問吳子嘉，蔡總統已經講話了，行政院還不鳥她？吳子嘉則說，從政治體制上來講，所有國家的資源事在行政院手上，不在總統府，總統府只能配13個幕僚，「13個參事」，沒錢、沒人，根本沒辦法做任何事情，真正的大權是在蘇貞昌，蘇貞昌根本不鳥蔡英文，至於什麼不鳥她？蘇貞昌吃定蔡總統。