台股突破前波壓力線17300點之後，近期有望挑戰歷史新高，市場氛圍已由恐慌轉向樂觀，各類股大跌機率低，投資風險相對低，為增加獲利，建議選股方向可由穩健型轉向積極型標的，選擇波動大、有題材、有資金追捧的標的，建議可以獲利了結上述穩健型股票，資金轉往積極型標的，擴大投資報酬率。

美國、伊朗核協議始終談不攏，國際原油價格持續再創新高，塑化類股可望受惠，積極操作可以選擇二線塑化的亞聚、國喬，亞聚5月營收年增56.4％，Q1每股盈餘0.95元，年增265％，本益比約13倍，技術面跳空收復月線，站穩32.5整數關卡，準備突破35元整數關卡，突破前震盪都是好買點；國喬受惠於塑化原料ABS與PS漲勢凌厲，5月營收年增73.56％，Q1每股盈餘2.13元，年增106倍，本益比預估只有4倍，技術面股在守在月線之上，突破30元之前，震盪不跌都是好的買點。

全球疫情仍無法控制，面對秋、冬可能發生疫情，醫療手套原料NBR（丁乳膠）因此受惠，國內主要製造商南帝、申豐，客戶需求持續增加，訂單能見度以到年底，加上NBR價格維持在高檔，價、量齊揚，帶動兩家公司營收獲利持續再創新高，南帝5月營收年增145.29％，Q1每股盈餘5.45元，年增7.4倍，本益比13.84倍，技術面剛突破150元整數關卡，準備挑戰歷史高點，如果這幾天有出現高檔震盪，都是不錯的投資機會；申豐5月營收年增168.73％，Q1每股盈餘9.83元，年增8.1倍，本益比12.47倍，技術面剛突破300元整數關卡，短期內有望挑戰前波高點373元，近期股價如果能在300元附近震盪，值得考慮布局。