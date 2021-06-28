華上生醫28日申請登錄興櫃股票 13:332021/06/28 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心28日表示，華上生技醫藥公司（7427）已在28日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，華上生醫公司成立於2013年4月間，董事長兼總經理為陳嘉南，主要經營業務是新藥研究及開發，送件時資本額為2億2574萬元。 華上生醫2020年業績，營收為零元，稅前虧損3126萬元，每股虧損1.97元。 《興櫃股》降低群聚風險 力積電7月2日股東會增設網路直播 江興鍛、力達-KY及恩德為求7月2日股東會如期召開 #華上 #生醫 #櫃買中心 #零元 #申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》新冠疫苗秀數據 聯亞藥變臉、高端淡定 11:432021/06/28 財經 《興櫃股》友霖取得美過動症藥物生產銷售權 全球布局起跑 10:182021/06/28 財經 《櫃買市場》2檔上櫃申請案 櫃買聯會通過 08:532021/06/28 財經 團結在「疫」起 萬豪國際推美食地圖包 09:012021/06/28 生活 上櫃達標股 80檔出列 04:102021/06/28 財經要聞 高端需補件股價挫低11.5元收258元 台股收盤漲87點 14:012021/06/28 財經 打工族紓困1萬元今開放請領 申請資格、條件一次看 09:212021/06/28 生活 《櫃買市場》華上生醫申請上興櫃 12:512021/06/28 財經 《興櫃股》尖端醫萊豬快篩片 通過TFDA專家審核 13:082021/06/28 財經 聯亞藥早盤一度漲逾6％ 台股開盤漲28點 鋼鐵、航運續強 09:122021/06/28 財經 卞慶華斷好友桃花慘遭「被出櫃」 04:102021/06/28 娛樂新聞 財經熱門新聞 全球經濟看他臉色？這大國手握關鍵命脈 - 財經 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ - 財經 通膨災難擋不住？專家警告美股恐慘崩80％ - 財經 16檔績優冷門股 迎暖流 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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