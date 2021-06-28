櫃買中心28日表示，華上生技醫藥公司（7427）已在28日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，華上生醫公司成立於2013年4月間，董事長兼總經理為陳嘉南，主要經營業務是新藥研究及開發，送件時資本額為2億2574萬元。

華上生醫2020年業績，營收為零元，稅前虧損3126萬元，每股虧損1.97元。