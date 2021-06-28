日經指數周一收跌。晶片相關個股追蹤那斯達克前一交易日表現而下跌；另在本周稍晚美重要經濟數據公布前，投資人趨於謹慎。

周一日經225指數收跌18.16點或0.06%，為29048.02點。東證一部指數漲3.02點或0.15%，為1965.67點。

美國關鍵經濟數據，例如就業報告將在本周稍晚公布，投資人可能在整周保持謹慎。

標普在上周五收歷史新高；那斯達克則略微收低。

東京威力科創跌1.63%；晶片測試設備商愛德萬測試跌1.28%。

醫療服務平台公司M3和藥品製造商衛采(Eisai)則分別下跌1.17%和1.83%。

Seven & i控股漲4.47%。美反壟斷機關命令7-eleven出售200多家零售商店，以化解該集團以210億美元從馬拉松石油收購高速公路加油站連鎖便利商店Speedway的反托拉斯擔憂。

為大谷翔平提供棒球手套的Asics，追蹤耐吉股價，上漲3.68%。

在東證前30名個股中，表現最差的是大金工業，跌1.09%；其次是伊藤忠，跌0.91%。