三級警戒至今已多次延長，疫情改變消費型態，消費者線上採購需求大幅增加，Global Mall「環球Online」線上購物在美食料理、小家電及防疫商品熱銷帶動下，6月以來業績成長三倍，因應電商改版獨家推出兩大安心保證包括「30天鑑賞期」、「3C家電延長保固100天」。

Global Mall指出，「環球Online」即日起至12月31日不僅購物即可享有30天鑑賞期，而對於高單價的3C家電類商品，像是空氣清淨機、氣炸烤箱、吸塵器等，共計超過上千項的小家電商品，只要於購買後30天內完成線上登錄，環球Online再加碼延長保固100天，讓消費者享有高保證。

Global Mall指出，依據行政院消保處的公佈，消費者爭議的案件前三名之一即為不遵守7天猶豫期，其中家電類商品也高居爭議案件中的商品類型前三名，可見消費者對於鑑賞期及高單價商品保證的重視度。有鑑於此，Global Mall「環球Online」線上購物不僅持續擴充商品，從美食料理、3C家電、居家用品到百貨實體品牌線上逛，提供上萬項商品便利選購，更以消費者權益為優先，提升保證服務，其中保固延長服務自推出以來，3C家電銷量更增長3成。