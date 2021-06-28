萬海航運為提高營運績效及服務水準，向Nihon Shipyard Co Ltd.（NSY）/ Japan Marine United Corp（JMU）訂造12艘3055Teu全貨櫃輪，預計將於2023年7月底起陸續交船，採購合約於今（28）日簽署完成，總交易金額高達逾162.86億元。

萬海目前營運船隊中有86艘自有船舶，64艘外租船，此次訂造新船主要是為調整船隊與市場發展，使萬海營運競爭力向上提升，並提供客戶更快捷便利的服務網絡。