變種病毒疑慮，周一美國原油期貨回落1.5%；受Delta變種病毒的影響，令澳洲及東南亞部分國家確診病例數增加。其中澳洲境內目前約有近70%的人口，正處於防疫封鎖限制當中；而孟加拉確診數量則逾6000人次，創近2個月以來新高，引發投資人對市場需求的不安情緒，終場油價回落。

此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，於5月至7月，已增加了210萬桶/日的石油供應，有研究單位預期，8月起生產量可能增加50萬桶/日。然而隨著變種病毒的干擾，令前景充滿變數，外界將期待本周該組織的產量討論會議結果；其中美國原油跌幅1.5%，倫敦原油跌幅2%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌1.14美元，報每桶72.91美元；7月熱燃油跌0.03美元，報每加侖2.12美元；7月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖2.22美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌1.50美元，報每桶74.68美元。(商品行情網