《商情》黃金亞洲電子盤轉跌 11:262021/06/29 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走堅，削弱黃金避險需求，進而拖累金價回落，但因市場正等待本周官方公布6月非農就業數據，以利判斷金價走勢，因此限制跌幅；截至台北時間6月29日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌5.9美元，報每盎司1774.8美元。 7月白銀下跌0.163美元，報每盎司26.06美元。 7月白金下跌8.6美元，報每盎司1089美元。 9月鈀金下跌16.9美元，報每盎司2682.5美元。(商品行情網) 《盤中解析》航海王遇風浪 台股創高後拉回 《半導體》成長動能看俏 雍智高檔穩揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新 7月盤價全面調漲 04:102021/06/29 財經要聞 《商情》美元疲軟 紐約棉花漲近二周高點 10:012021/06/29 財經 美股半導體指數創新高 台股早盤大漲逾百點 09:202021/06/29 財經 捲入福島風波 鍾睒睒痛失亞洲首富 04:102021/06/29 焦點新聞 《金融》臺銀主辦文曄聯貸 超額認購最終以120億元結案 08:362021/06/29 財經 不斷更新》台股創新高後指數一度翻黑 航運賣單湧現 09:102021/06/29 財經 航運鋼鐵撐盤 台股本周戰新高 04:102021/06/29 財經焦點 《美股掃瞄》道瓊跌 那指、標普500創新高 09:102021/06/29 財經 《產業》宏碁眼科AI輔助診斷軟體 獲印尼醫材許可證 09:102021/06/29 財經 《商情》豆油下跌 大馬棕櫚油回落 09:442021/06/29 財經 陸穩物價 轉盯農資商品 04:102021/06/29 全球財經 財經熱門新聞 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 投資人逃了 聯亞藥跌破200元重挫25％ 高端摔半根跌停 - 財經 金融市場恐崩？連比特幣都逃不過 專家示警將重挫60％ - 財經 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 保單紓困將起跑 壽險憂爆量 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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