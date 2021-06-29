因美元走堅，削弱黃金避險需求，進而拖累金價回落，但因市場正等待本周官方公布6月非農就業數據，以利判斷金價走勢，因此限制跌幅；截至台北時間6月29日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌5.9美元，報每盎司1774.8美元。

7月白銀下跌0.163美元，報每盎司26.06美元。

7月白金下跌8.6美元，報每盎司1089美元。

9月鈀金下跌16.9美元，報每盎司2682.5美元。(商品行情網)

《盤中解析》航海王遇風浪 台股創高後拉回
《半導體》成長動能看俏 雍智高檔穩揚
#報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌