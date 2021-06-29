6月29日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，《紐約時報》近日發表文章稱，中國向智利提供的疫苗效力不足。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人汪文斌。取自新華社

汪文斌表示，我昨天已就相關問題闡明瞭立場，有關說法純屬歪曲、炒作。汪文斌指出，智利衛生部門負責人日前表示，宣傳智利疫苗接種遇到問題的言論不符合事實，令人遺憾。外界在沒有任何科學依據情況下就宣傳科興疫苗沒有效果，他對此感到不滿，要求有關國家立即更正。

汪文斌說，智利政府多次表示，事實表明科興疫苗安全、有效。智利醫學專家認為，如果沒有大規模接種中國疫苗，後果不堪設想。智利網友紛紛表示，抹黑中國疫苗是出於對中國的偏見，科興疫苗在智效果良好。

汪文斌表示，我們希望有關媒體和政要尊重事實，尊重智利政府和民眾的意見，不要誤導輿論，為促進疫苗在發展中國家的可及性、可負擔性做出切實貢獻而不是起反作用。