新冠肺炎疫情持續嚴峻，卻為罪犯創造「治安空窗期」，31歲的范宗任性侵前女友遭判刑，因傳喚未到而被通緝，甚至在逃亡期間再度性侵網友，而他5月時被二度通緝，至今卻仍逍遙法外。資深刑警無奈透露，目前大量警力都在疫調和「抓口罩」，根本沒有多餘人力去抓通緝犯，只能放任他們橫行。

本刊調查，范宗任曾犯下國內首宗電子發票詐騙案，他在2018年間還因裸照威脅，逼前女友打分手炮，而他去年1月遭判刑1年10個月，3月時被發布通緝，他在逃亡期間仍繼續犯案，今年3月又性侵網友，本該接受法律制裁的罪犯范宗任卻把握「治安空窗期」逃亡，讓大眾暴露在未知的危險中。

諷刺的是，從本土疫情大爆發以來，檢警多次宣布「防疫不休息、治安無空窗」，強調不會讓犯罪隨著病毒橫行，但多數警力用於疫調、抓民眾是否沒戴口罩等工作，在街上「趴趴走」的通緝犯也就無人可管。

不願具名的資深刑警透露，巡邏和路檢站是抓獲通緝犯的重要管道之一，在巡邏時若發現民眾神色驚惶，上前盤查往往能發現其通緝身分，也能讓犯嫌順利歸案，但目前為減少「人跟人的接觸」，巡邏和路檢幾乎完全停止，甚至還有員警抓到現行犯移送地檢署，反而被檢察官碎唸批評，嚴重挫傷基層士氣。

被害人得知范宗任竟還未接受法律懲罰，身心飽受折磨，更擔憂他會藉機報復，期盼相關單位能加強查緝，別讓這匹無恥色狼繼續橫行，造成更多無辜女性受害。

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