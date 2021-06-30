觀望氣氛濃，周二歐美原油期貨微幅轉升；隨著石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，討論會議即將展開，在此前於所召開的聯合技術委員會議中，OPEC+秘書長就表示，2021年全球的需求將成長600萬桶/日，其中500萬桶/日將在下半年成長，令外界期待該組織對產量的最新調整計畫。

然而，由於Delta變種病毒爆發，專家原先預期8月OPEC+將增產50萬桶/日的可能性恐生變。但分析師認為，若疫情得以改善，以現階段的經濟活動及燃料需求而言，市場還是有能力吸收OPEC+所進行的微幅增產。因此投資人觀望氣氛濃厚，終場油價微幅轉升；其中美國原油漲幅0.1%，倫敦原油漲幅0.1%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.07美元，報每桶72.98美元；7月熱燃油維持平盤，報每加侖2.12美元；7月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖2.24美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.08美元，報每桶74.76美元。(商品行情網)