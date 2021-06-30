台灣本土疫情爆發，在美國媒體公布的「全球防疫韌性」排名中更跌至第44名，全球參與評比國家的末段班，引發各界爭論。前國民黨立委陳學聖昨(29日)在臉書說，決策錯誤比貪汙更可怕，棒球九局下半逆轉，馬拉松不到最後一圈，前面領先都是假的...，想到醫護的苦，想到基層百業蕭條的苦，大家都很努力配合政府政策，「只能說，將帥無能，累死三軍」。

看完此次排名，陳學聖說，不能說中央防疫指揮中心的人不努力，但台灣基層人民的苦，該全球防疫排名說出了一切，台灣從前五名慘掉到後段班倒數第10名，在泰國、越南、伊朗之後，有項指標更墊底...，這個「慘」字，反映的是人民的「苦」字，有決策權力的人，不要說自己有多麼辛苦，無眠無休，「做到流汗嫌到流涎」，因為成敗，不是你一個人的得失，而是影響到整個國家，影響到千千萬萬個家庭。

陳學聖認為，有決策權力的人，也不要話說去年全球疫情風暴時，台灣過得有多好，不要再「白頭宮女話當年」，棒球九局下半逆轉，馬拉松不到最後一圈，前面領先都是假的...，想到醫護的苦，想到基層百業蕭條的苦，大家都很努力配合政府政策，全世界再也找不到一個國家人民能夠配合戴口罩、自動封城到這種程度，「只能說，將帥無能，累死三軍，決策錯誤比貪汙更可怕」。

最後，陳學聖說，如果這是在民間企業，獲利從前五名瞬間滑至谷底，你覺得企業會怎麼做？念恩？念情？是應該，但這之外呢？如果沒有，就準備垮了吧。