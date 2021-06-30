F-35隱形戰機的未來

美國眾院軍事委員會民主黨籍主席史密斯（Adam Smith）周二再開砲，為了F-35戰機高昂的壽期成本，批評洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等承包商。

據《防務新聞》（Defense News）29日報導，史密斯說，所有承包商，當然包括洛馬在內，無疑都能在降低維持成本上表現得更好。他強調，F-35戰機1小時的維持運作成本高達3.8萬美元（約106萬台幣），高得令人難以置信。史密斯對F-35砲火不斷，3月時，他曾批這款戰機是「無底洞」。

此外，他還直指F-35的成本與性能問題是五角大廈採購系統缺點的象徵。美國空軍採購首長李察遜（Duke Richardson）上周說，他們打算今年夏天完成業務個案分析，以解決維持成本節節高升的問題。

除了成本問題外，由於維修廠不足，1年前F-35的平均維修時間是131天。李察遜在參議院聽證會中告訴議員，有必要盡快設置更多維修站。

長久以來，F-35的維持成本一直都是熱門話題。當美國國會稽核處（GAO）發現，每架戰機的實際維持成本和空軍推估，他們在專案壽期所能負擔的費用之間，差額竟然高達370萬美元（超過1億台幣）後，這問題又出現了新的緊迫性。事實上，他們發現，按照這種狀況繼續下去，預計到2036年時，共將超支44億美元（約1227億台幣）。

而史密斯為了施壓，以降低相關成本，曾威脅要將F-35束之高閣，改採用其他平台，或是以某種方式禁止與 F-35 超支有關的承包商參與「下世代空優」（NGAD）戰機計畫。他不諱言，自己有的是辦法。而洛馬說，自從2015年以來，已將它所負責的每小時飛行維持成本降低了 44%，並預計會在未來5年再降低40%。