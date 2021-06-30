一名住在南投縣鹿谷鄉的80歲賴姓老翁，在家接獲一名自稱為張姓檢察官的電話，表示牽涉刑事案件，要他快去鹿谷鄉農會廣興辦事處提領46萬元返家等候通知，農會行員察覺有異，通報警方到場，警方也通知賴姓老翁的兒子跟媳婦，勸說其為騙局，老翁才驚覺遭詐騙，家屬對於鹿谷農會職員的機警及警方主動積極勸阻非常感謝，成功攔阻詐騙案件，讓其父親免於鉅款受損。

竹山分局鹿谷分駐所日前接獲鹿谷鄉農會廣興分部張姓行員通報，有一民眾異常提領新台幣46萬元大筆現金，疑似遭詐騙，請警方前往協助處理，

鹿谷分駐所警員接獲報案即赴現場，發現欲提領現金者為80多歲賴姓老翁，經詢問賴姓老翁稱其在家接獲一名自稱為檢察官的電話，表示他牽涉刑事案件，要求趕快去鹿谷鄉農會廣興辦事處提領新台幣46萬元返家，等候通知。

鹿谷農會張姓行員見到賴姓老翁一次提領46萬元現金，發覺有異，立即知會分部主任，並向賴姓老翁詢問領款用途，判斷其應可能遭詐騙，農會職員一邊向他勸說，同時向鹿谷分駐所通報。

警方到達現場了解狀況後，即通知賴民之兒子跟媳婦，老翁在警方與農會職員及家人勸說下，才驚覺遭詐騙，其家屬對於鹿谷農會職員的機警及警方主動積極勸阻非常感謝，成功攔阻詐騙案件。

竹山分局表示，感謝鹿谷鄉農會廣興分部行員機警，即時通報警方成功攔阻避免民眾遭詐騙；呼籲民眾如接獲可疑詐騙電話應先冷靜，可找警方協助查證，遇有詐騙疑問亦可撥打165反詐欺專線或110報案電話向警方查詢，請民眾要謹記「防詐騙三要訣」：「冷靜」、「查證」、「報警」，共同防止不法之詐騙案件。