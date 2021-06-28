和平警分局雙崎派出所警員林懋軒阻詐成功，保住張女辛苦錢。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市張女27日深夜在提款機前講電話且神色慌張，和平警分局雙崎派出所警員林懋軒上前關心了解，林員與自稱郵局客服講電話，該客服不爽遭識破，竟惱羞成怒反問員警「哪個單位、編號幾號？」所幸林員及時阻詐，成功保住張女近3萬元。

台中市和平警分局表示，雙崎派出所警員林懋軒昨日晚上10時許執勤時，發現39歲張女在提款機前講電話且神色慌張，即主動上前了解。

張女陳述，27日晚上先接獲類似大陸口音自稱機車公司人員電話，告知她有一筆機車貸款款項未扣款成功，若不依建議聽從中華郵政人員指示操作提款機，將會重複扣款；隨即接獲中華郵政人員來電，指示她操作提款機。由於對方話術使她信以為真，正前往操作提款機時，幸好員警及時出現才不致受騙。

員警與自稱中華郵政「客服人員」對話時，對方卻見笑轉生氣(台語)，用嚴厲口吻質問員警是哪個單位？警員編號幾號？

雙崎派出所所長林冠宇表示，由於近期疫情嚴峻，特種行業均暫停營業，恐影響黑幫利益，進而轉向詐騙等其他犯罪途徑謀利，員警已在和平地區各通訊軟體群組廣發相關訊息加強宣導，並張貼各種警示標語，提醒民眾切勿受騙，不料昨晚就差點發生民眾遭詐騙情事。

和平警分局呼籲，若遇到疑似詐騙情形，請即撥打反詐騙專線「165」或「110」，如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「 一聽、二掛、三求證」步驟，尋求協助避免陷入詐騙陷阱；當前疫情尚未趨緩，防疫期間還是要提高警覺，防範歹徒趁疫情嚴重期間犯案，提醒民眾若非必要應減少外出，若必須外出應全程佩戴口罩及遵守「三級警戒」相關防疫規定，確實做好自我防護工作，共同對抗病毒、戰勝疫情。