奈雪的茶30日在港交所掛牌上市，成為「新式茶飲第一股」。該公司股價開盤報18.86港元，較招股價19.8元低4.75％，隨後跌幅一度擴大至11％，總市值約300億港元附近。

雖然29日暗盤一度漲超13％，但奈雪的茶漲勢未能延續，最終老虎證券暗盤收跌1.31％。

華爾街見聞報導，備受關注的奈雪的茶自6月18日啟動公開招股以來，獲得432倍超額認購，按照招股價上限19.8港元定價，募資淨額為48.42億港元。

其中，募資額的70％將用於擴張門市，另外30％將平均地分別用於三方面：提昇運營效率、提升供應鏈能力、營運資金和一般用途。

目前因為類似標的少，機構對奈雪的茶短期估值較為樂觀。

中信證券表示，考慮到公司所處快速開店週期，加上公司作為目前唯一一家上市的大陸現製茶飲領先企業所具備的稀缺性，預計2023年市值可達377億港元。

但是，被喜茶、茶顏悅色、蜜雪冰城等一眾競爭對手環伺，且隨著競爭對手紛紛加快融資上市的步伐，成立僅6年的奈雪的茶未來能否領跑新式茶飲賽道仍是未知。