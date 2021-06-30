看好防疫時療癒美食商機，路易莎咖啡宣布即日起全新推出輕奢款「法式吐司系列」，標榜使用品牌特製的甜磚壓專用吐司，鑽研出最適合的厚度與柔軟度，打造3款咖啡館裡最經典且香甜鬆軟的法式吐司，新品上市期間嚐鮮現折10元，45元起、銅板價就可享受法式輕奢華，實體門市和線上訂餐同步開賣。

吐司是路易莎「法式吐司」的美味關鍵之一，特選路易莎自製的甜磚壓用吐司，特製吐司厚度經低溫發酵、烘烤後組織綿密柔軟，將吐司浸泡吸滿牛奶蛋液再次烘烤，表層微焦、蛋奶香氣十足，保有部分吐司鬆軟質地，外酥內軟、濕潤的口感，並精選推出簡單不敗「原味蜂蜜」、經典組合「火腿起司」、元氣滿滿「鮪魚」三種口味。

路易莎法式吐司系列中，原味蜂蜜是以脆鬆香的法式吐司配上溫潤可口的蜂蜜，甜蜜、浪漫高雅的歐式下午茶點心輕鬆到手。火腿起司 是在歐洲咖啡館時常可見這經典組合，抹上蜂蜜，法式吐司的蛋奶香氣包裹著火腿和起司，簡單的日常美味。鮪魚口味則是鹹甜綜合口味首選，烘烤後的法式吐司奶蛋香甜，結合鮪魚的鮮鹹，飽食後元氣滿滿。