雖然手邊的保養、美妝品還沒用完，但是限量商品總是讓人忍不住想要入手，今年夏天，SABON、L'OCCITANE、肌膚之鑰、雪花秀紛紛推出限量商品，不但能讓保養更有儀式感，精緻的限量包裝更具有收藏價值，一定不能錯過。

▍1.SABON 晶透夢境系列

隨著夏季氣溫的攀升，宅在家更需要清爽的香氛陶冶心情，今年夏天，SABON再度獻上晶透夢境限量系列 Tokyo 2021 Limited Edition，讓人重溫SABON最剔透、如水晶般的香氣，並將東京縮影為和式萬花筒投射在限量包裝上，讓大家看見現代霓虹與傳統和服衝撞出百變樣貌。

SABON晶透夢境系列限量禮盒。（圖／品牌提供）

SABON晶透夢境限量系列包含完整身體護理、居家香氛、限定禮盒，有別於2020年，2021年SABON更特別為夏季需求首次推出晶透夢境清爽保濕凝凍，讓明星第三部曲有更多專屬選擇。此外，綠意叢林系列推出時，馬上完售的織物噴霧，也出了晶透夢境的限定版。

SABON晶透夢境系列全單品。（圖／品牌提供）

▍2.L'OCCITANE 仙人掌馬鞭草限量系列

生長於普羅旺斯的馬鞭草具有純淨的天然療癒能量，能提神紓壓，讓所有疲憊、焦慮和憂鬱一掃而空，相傳馬鞭草不僅能驅邪，帶來好運及靈感，更能召喚美好長久的愛情。L’OCCITANE馬鞭草系列一直深受台灣消費者喜愛，特別在酷熱的夏天，一抹馬鞭草清新的香調，能馬上安撫煩躁悶熱的心情，療癒躁動，帶來夏日清新之夜。

L'OCCITANE仙人掌馬鞭草淡香水。（圖／品牌提供）

全新「仙人掌馬鞭草限量系列」首次加入能存活於極度乾燥、炎熱沙漠中的仙人掌精萃，仙人掌的葉片中含有大量珍貴養分，具抗旱作用的仙人掌超強儲水結構，能有效鎖住水分並舒緩保濕肌膚，解決肌膚乾渴，擊退酷熱夏日。除此之外，L’OCCITANE首度推出雙色、雙質地涼感護手霜，共有仙人掌馬鞭草、綠意馬鞭草及澄夏果漾馬鞭草玩色沁涼護手乳，全新體驗，趣味性十足，用馬鞭草的療癒香氣呵護雙手，同時感受清爽沁涼的夏日美好時光！

L'OCCITANE仙人掌馬鞭草玩色沁涼護手乳。（圖／品牌提供）

▍3.肌膚之鑰 精萃光采系列限量包裝

肌膚之鑰精萃光采系列首次與法式美學手繪藝術家Alex & Marine聯乘，為經典明星商品#激光瓶及精萃光采系列量身打造奢華的「璀璨」限量版，藉由「光采」為靈感創作，演繹光的折射、線條的迷人美態與雋永本質，延續品牌光采絢爛的優雅精神，展現精萃光采系列的保濕與修護力量。

肌膚之鑰精萃光采系列璀璨限量版。（圖／品牌提供）

作為「精萃光采系列」保養3步驟的第1步驟，激光瓶幫助喚醒肌膚智能，激活沉睡肌底活力，密集保濕修護，輕盈質地中注入滿滿珍稀珠寶級能量，從核心至外光采全新綻放。本次限量版特別推出75ML容量升級包裝，使肌膚光采加倍升級，限量珍藏。

▍4.雪花秀 潤燥養膚精華美麗旅程限量版

今夏雪花秀推出「潤燥養膚精華美麗旅程限量版」瓶身及外包裝上全面更新，經典瓶身更變身為品牌標誌色琥珀橘，顏色的靈感來自於韓國傳統草本萃取精華的橙色以及品牌極具歷史地位的人蔘意象，外包裝設計藉由轉動每一扇門的鑰匙象徵著「潤燥養膚精華」正是開啟你美麗的秘密旅程的關鍵，而不斷向上延伸的樓梯則象徵著肌膚狀態的不斷提升。保養加入潤燥養膚精華，幫助肌膚補充源源不絕的能量，打好基底，開啟您的美麗旅程，陪你一起贏得這場馬拉松般的抗老戰役。