為加強防堵新冠肺炎病毒變異株，中央流行疫情指揮中心宣布自27日起入境的民眾，皆需入住防疫旅館或集中檢疫所。易遊網指出，新入境隔離政策已帶動近日防疫旅館需求暴增10倍，且因赴美及關島趨勢夯，回國旅客需落實隔離檢疫，預估相關需求將持續增加。

易遊網自6月推出防疫旅館代訂服務，彙整各縣市防疫旅館供旅客一站式輕鬆挑選，並提供一對一專屬服務，可依旅客需求預訂隔離旅宿。易遊網調查發現，由於隔離需住滿15晚，使旅客在選擇防疫旅館時，會更加重視房內生活設備與配套服務。

易遊網根據防疫旅館銷售狀況及旅客需求統計發現，旅客預訂防疫旅館時最注重5大入住需求。其中，以優先考量有窗房型稱冠，主因需長時間待在室內，有採光環境有助於解悶透氣，對隔離民眾而言是相當重要的必備條件。

其次，雖然訂購含三餐方案者占絕大多數，但許多旅客在隔離期間仍會考量物資補給，使希望選擇有轉送外送餐點或代收物品服務的飯店需求排名第2。配有浴缸設備的房型則位居第3，主因旅客希望隔離期間能透過泡澡緩解苦悶情緒與紓壓放鬆，增加隔離生活儀式感。

再者，由於不少入境旅客是商務人士或學生，希望房內設有書桌或辦公桌椅，相關需求排名第4。而講求寬敞住房空間或有小孩同住需求、傾向尋找10坪以上的大坪數房型，需求則排名第5。

易遊網指出，除了上述5大需求外，更有民眾希望隔離生活能更貼近自身生活習慣，甚至提出將重訓器材、跑步機、微波爐、洗衣機搬入房內的想法，因此亦有飯店業者推出房內擺放健身器材的另類防疫住房專案。