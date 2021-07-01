麗彤生醫今召開2021年股東常會，會中承認2020年度營業報告書及財務報表，在盈餘分配案決議每股配發現金股利4元，配發率達8成，以近日收盤價67.8元計算，現金殖利率近6％。

麗彤董事長張麗綺表示，2020年合併營收18.12億元，即使遇疫情干擾，仍持續開發新商品及精準行銷，憑藉研發與自營60萬線上會員優勢，旗下保健及保養品開發多元品項，透過導入大數據精準分析，墊高品牌競爭優勢；母公司稅後淨利創歷年新高，年增率81.26％，基本每股盈餘（EPS）5.05元。

目前麗彤仍持有向榮生技1萬1000張持股均尚未出售，而向榮生技已於2020年底於興櫃市場交易，麗彤帳上仍有潛在獲利，為提高資產運用效率，未來若處分向榮生技股份或放棄現金增資的新股，將依「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定辦理，不再由公司股東按持股比率優先認購。

張麗綺指出，集團三大營運引擎，包含保健食品、美容保養品、醫美管理平台三大領域，受益集團DV皮膚管理中心及官網擁有60萬線上會員的穩固基礎，保健美容產品的口碑行銷和推出新品等各種線上、線下促銷活動，與去年下半年新門市開幕加持。

我國本土疫情5月急速升溫，DV官網銷售穩健，隨著保健美容產品銷售量持續成長，貢獻公司前5月合併營收7.96億元，年增率11％，隨著疫情推升網路購物需求強勁，下半年將視消費市場需求擴大行銷，以期挹注營收穩健成長。