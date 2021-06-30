世界衛生組織（WHO）6月30日宣布，中國獲得消除瘧疾認證。「今天，我們祝賀中國人民擺脫了瘧疾。」世衛組織祕書長譚德賽在一份聲明中表示，「他們的成功來之不易，是經過了幾十年有針對性和持續性的行動才取得的。隨著這一消息的宣布，中國與越來越多的國家一道向世界證明，無瘧疾的未來會是一個可行的目標。」

根據世衛組織聲明，消除瘧疾認證小組的評估團隊認為，中國衛生系統的各級工作人員都具備良好的瘧疾診斷和管理知識，並通過定期培訓得到加強。評估團隊指出，中國為瘧疾患者提供了高品質的醫療護理，以及合適的治療方案。

評估團隊認為，中國擁有一個強大的瘧疾監測系統，能夠可靠地檢測到輸入性瘧疾病例。由於瘧疾仍在與中國接壤的緬甸流行，中國還採取了其他措施降低邊境地區瘧疾復發的風險。此外，中國各級政府也對保持無瘧疾病例狀態做出了堅定的承諾。

「消除瘧疾認證」是世衛組織對一個國家無瘧疾狀態的正式承認。當一個國家經嚴格、可信的證據證明，所有人類瘧疾寄生蟲的本土傳播鏈在全國範圍內至少連續3年中斷，且該國已經建立起一個能夠防止本土傳播再次發生的全面運行的監測和應對系統時，世衛組織即可頒發無瘧疾認證。

澎湃新聞報導，瘧疾，這種與貧困緊密聯繫的寄生蟲傳染病，隨著中國民眾物質生活水準提高已漸漸淡出。上世紀40年代，大陸每年約有3000萬瘧疾病例，但自2017年至今，已連續4年無本土原發感染瘧疾病例報告。2020年11月，中國正式向世衛組織申請國家消除瘧疾認證。

中國是30多年來世衛組織西太平洋地區首個獲得消除瘧疾認證的國家。該地區其他獲得消除瘧疾認證的國家包括澳洲（1981年獲得）、新加坡（1982年獲得）和汶萊（1987年獲得）。