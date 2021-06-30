由於德國政府數據保護專員發現臉書(Facebook)未能改變作法，遵守德國和歐洲隱私權法，建議德國的各政府機構應該在年底前關閉其臉書專頁。

專員Ulrich Kelber表示，臉書並沒有提供專為政府機構運行的頁面。另外，Clubhouse、短視頻應用TikTok和Instagram也存在類似缺陷，建議政府機構在調查結束前也應該停止使用它們。

臉書發言人表示，已考慮到數據透明度有關的問題。

德國政府的臉書專頁有超過100萬名追蹤者，該平台已經成為聯繫公民的重要工具。

Kelber指出，不能以這種方式運行粉絲專頁，追蹤者的個人數據不能傳輸到美國，依照歐盟法律，個人數據要離開歐盟，只能傳到相同嚴格的數據保護規則的地區，而美國並不是這樣的地區。

「鑑於個人數據保護繼續受到侵犯，沒有時間浪費」，Kelber給政府機構的信中表示，「如果你有粉絲頁面，強烈建議在年底前關閉它」。