陳家欽慰問何員家屬，允諾會全力協助。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市松山分局警備隊員警何信明，27年前因與歹徒發生槍戰，導致他下半身癱瘓，上周因病逝世。警政署長陳家欽30日特地前往悼念並慰問何員的家屬，表達對其一生從警，戮力從公的敬佩與感念。

何信民在1994年任職松山派出所期間，和同仁偵辦強盜案件，埋伏守候準備圍捕嫌犯時，遭對方持霰彈槍及手槍朝警方連開多槍，造成現場3名員警受傷，其中何員因胸部中彈傷及中樞神經，送醫急救後仍不幸造成下半身癱瘓。

何信民經治療身體狀況穩定後，轉調警備隊內勤工作，認真盡責，但槍傷對他的身體機能造成重大影響，去年12月何員在駐地昏迷後，送醫搶救後仍不幸於今年6月23日病逝。

陳家欽表示，對於何員的後事撫卹，警政署與台北市警局會全力協助家屬善後，給予遺眷最好的照顧與保障，另考量何員的特殊貢獻與付出，另外由全國警察照護基金專案簽辦核撥100萬元轉予遺眷，讓他們能安心的處理後續的生活照料。