【LIVE直播】烟花颱風明生成影響台灣？氣象局最新說明｜2021.07.04

中央氣象局表示，今(4)日上午8時在菲律賓東方海面新形成一個熱帶性低氣壓(TD07)，正以西北方向快速朝巴士海峽與台灣海峽南部前進，周一(5)、周二(6)將是最接近台灣的時間，最快明天白天有機會發展為今年第6號輕度颱風「烟花」，是否發布海警與陸警將視暴風半徑與位置而定。

氣象局預報員劉宇其表示，位於台灣東南方1500公里海面上的熱帶性低氣壓，目前正持續組織當中，未來將小幅增強，不排除會增強為輕度颱風「烟花」，路徑上正快速往西北方向移動，明天位置將位於呂宋島東北部的海面，周二清晨會逐漸通過巴士海峽來到台灣西南邊海域，因此明後兩天是最接近台灣的時間

劉宇其指出，該熱帶性低氣壓環流雲系發展較為寬廣，周一通過巴士海峽時，外圍環流會為台灣帶來影響，也會帶來偏東南風，屆時台東、恆春半島將出現局部較大雨勢，東半部與南部山區在未來兩天也有局部性短暫陣雨，但對於中部及北部影響較小，中部以北仍維持典型夏季型態，不過周二午後要留意較大雷陣雨，此外各地區的強風、長浪也要多加注意，周三(7)熱帶性低氣壓將往華南前進，藉時太平洋高壓西伸，各地回復典型的夏季天氣型態。

劉宇其說，目前該熱帶性低氣壓路徑明朗，根據推估，明天白天成颱機會較大，一旦成颱，會視情況來發布海警，至於是否會發布陸警，會以接近程度與暴風半徑來視情況發布。

由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局下午15時25分針對今天苗栗以北至新北山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意。