台中市梧棲區今天晚上發生疑似輕生案，20歲陳姓男子，母親叫他吃晚飯時，敲門沒人應答，拿備用鑰匙開門後，發現兒子身體僵硬，消防人員緊急送醫，到院時已無呼吸心跳，經搶救仍不治。

台中市消防局晚間6點46分獲報，梧棲區有民宅內發生疑似輕生案，派救護車和救護員趕到現場，男子身體已僵硬，家屬不放棄希望，送到童綜合醫院急救仍不治。據了解，男子有思覺失調症狀。

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