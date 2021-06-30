國內疫情持續，828公投是否舉行仍有疑慮，前國民黨主席朱立倫近日拋出「不在籍投票」的可能性。民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日表示，不在籍投票要採臨櫃或電子投票，中央地方還要磨合。中選會副主委陳朝建回應，不在籍投票目前沒有具體法源，於法無據。

原定828反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四等4項公投案，如今因疫情因素，尚未確定是否如期舉辦。為此朱立倫、民眾黨分別提出不在籍投票、電子投票的可能性。

劉世芳指出，不在籍投票要不要開放，還有3個爭議點，首先是要不要開放國外僑民投票；再來是要採臨櫃還是要採電子投票，而中央跟地方還須磨合；最後是憂心資安駭客進行干擾。

陳朝建表示，有關公投要採不在籍投票，目前並未完成立法，無法據以實施。而各國對於不在籍投票的實施方式也不盡相同，有通訊投票、提前投票、設置特別投票所投票、移轉投票、代理投票、電子投票等不同制度。

陳朝建說，如果未來公投要修法，等到有具體法源可以實施或採行不在籍投票的話，中選會將會遵照辦理，選務本來就該依法辦理。

據了解，目前立院已進入休會期，即便中選會及行政院將相關修法草案完備送至立院審查，也要等到9月開議才能處理，除非828公投延期，並於下會期快速修法通過，否則恐怕沒有施行不在籍投票的可能性。