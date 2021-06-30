中油公布7月國內天然氣價格調整方案。中油表示，據政府核定之天然氣價格公式計算，7月國內天然氣價格因進口氣源成本增加而應大幅調漲，惟考量COVID-19疫情對國內民生及工業影響，僅電業用戶調漲2.99％，其他用戶不調整。

伴隨歐美新冠疫苗持續接種，經濟解封回溫，國際油價持續攀揚，創2018年來波段高點，每桶價格突破70美元，維持72～76美元高檔震盪。影響所及，台灣即使啟動亞鄰最低原則，國內汽、柴油也連8週小幅上漲。

如今，時序邁入夏季用電時點，民眾用電支出看升，而氣價漲幅考量疫情，持平、不調漲，或可抒解民眾生活開銷壓力。

分析師指出，疫情造成需求萎縮，OPEC+去年初產量減少970萬桶/日；但過去一年來逐步增產，至下月初將累計增產約400萬桶/日。在油價創2018年來新高及庫存下滑影響，如果OPEC+沒有進一步提高生產配額，今年夏天國際油市可能會陷入供給短缺。

隨著油價強勁回升，傳言石油輸出國家組織(OPEC)及俄羅斯領導的非成員國(OPEC+)正在考慮將石油總產量提高50萬桶/日。

OPEC+將於7月開會討論生產決定，目前正考慮8月增產50萬桶/日，後續幾個月則視情況而定。惟OPEC+擔心全球各地經濟復甦腳步不同帶來全球市場需求之不確定性，在提高產量方面相當謹慎。