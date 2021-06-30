社群服務平台LinkedIn近期爆出大量個資外洩，有高達7億名用戶的個資慘遭外洩，並放到暗網上去販售，個資內容包括電話號碼、住家地址、定位資料，以及工作經歷等資訊。

LinkedIn為一款供商業人士所用的社群服務平台，在註冊完成後即自動產生電子名片，此外，不僅是求職者可在平台上更新或上傳自己的履歷，企業或雇主亦能發布職位。

資安新聞網站《Restoreprivacy》報導，網路論壇上1名用戶於6月22日發布廣告，聲稱自己手上握有LinkedIn網站7億名用戶的數據，並進行銷售行為，而為了證明真實性，他張貼100萬LinkedIn用戶的數據樣本，且貼出了1筆用戶的個資。

據報導指出，檢視樣本能夠發現資料包含：電子郵件、姓名、電話號碼、住家地址、定位資料、用戶名和個人資料、工作經驗和背景、性別，以及其他社交媒體的帳戶；儘管在樣本中並未看見任何私密資料如帳號登入、帳戶等數據，但大量的個資仍將受不法人士藉此圖利。

針對此事，LinkedIn表示目前仍在調查此問題，但初步瞭解，數據不僅是從LinkedIn所抓取的資料，也從其他來源所獲得的資料，此外，LinkedIn強調，「這並不是LinkedIn個資外洩，我們調查確定沒有任何用戶的私密資料和密碼遭竊」；不過也補充，抓取數據也確實偉反服務條款，因此目前也正在採取行動防止將來再次發生這種情況，以確保用戶的隱私獲得保障。