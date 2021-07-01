昨（30日）夜7時52分，彰化知名地標「喬友大樓」驚傳大火，釀4死18傷慘劇。據警消指出，該大樓7、8、9樓目前改建為「百香果商旅」防疫旅館，當下一度受困31人，無奈經警消9小時奮力搶救後，仍奪走陳姓房客（男）、倪姓房客（男）、一名外籍移工的性命，同時年僅33歲的勇消陳志帆也不幸殉職火場，父母接獲噩耗後雖悲痛不已，可面對記者訪問，爸爸仍強忍淚水表示「我是義消，當時是我鼓勵他去考消防員」，母親則難過的說，前2天才叮嚀他出門小心，「怎麼會發生這種事」。

服務於彰化市東區消防分隊的33歲消防員陳志帆，當年在義消父親鼓勵下考上消防員，豈料今日他遭逢劫難，遭火神無情帶走，母親今（1）日出面悲傷表示，前2天他上班時才叮嚀要小心，「怎麼知道會這樣」，還說陳志帆是很乖的孩子，家裡不需要他負擔，可每個月他都會固定拿錢回家，「他拿錢回家，我就幫他存起來。」另外父親也感嘆說道，陳志帆很上進，最近才準備升等考試，怎知就先出了意外。

勇消陳志帆殉職，有消防同袍在現場蹲地掩面哭泣，讓人看了相當不捨。（圖／臉書_彰化人大小事）

當然，陳志帆離開的不只其父母難過，有革命情感的消防同袍也淚崩現場，提到陳志帆當時在火場失去聯繫，消防弟兄找到人時發現他氧氣耗盡，倒臥9樓浴室內，鼻酸畫面讓多年一起出生入死的同伴心都碎了，還有民眾拍下一張消防員蹲地掩面哭泣的照片，令人不勝唏噓。