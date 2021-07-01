彰化市喬友大廈火警，一共造成4死，包括消防員陳志帆不幸殉職，彰基發言人周志中醫師表示，昨晚喬友大樓火災送進彰基總院共有13名傷者，其中2位到院前就已經OHCA，很不幸其中一位是我們親愛的消防弟兄。(彰基提供／吳建輝彰化傳真)

彰化市喬友大廈火警，一共造成4死，包括消防員陳志帆不幸殉職，彰基發言人周志中醫師表示，昨晚喬友大樓火災送進彰基總院共有13名傷者，其中2位到院前就已經OHCA，很不幸其中一位是我們親愛的消防弟兄，其餘傷者目前都在積極治療當中，

這起火警３名送醫不治的房客分別為陳姓、倪姓男住客，還有一名印尼籍女性移工，來台灣已經11年。倪姓家屬死的家屬一早已經到現場招魂，

喬友大廈火警傷者分別送到彰基醫院及秀傳醫院救治，彰基發言人周志中醫師表示，昨晚送至彰基的傷者一共13人，其中2名到院前OHCA，其中一人是消防人員，目前一共10位住院，有兩位情況較危急，收置在加護病房裡面，一位50歲男性插管治療中，一氧化碳濃度23，心肌酶246，可能是因缺氧引起心肌酶的病變。

另外一位23歲女性目前沒有插管，用簡單的氧氣面罩，血氧濃度可以到95％，一氧化碳濃度16、心肌酶是23，情況還算穩定，其餘包括有一家4口目前安排在同一病房；幸運的是目前所有傷者進行PCR檢測都為陰性，正在積極治療當中。

秀傳醫院則是指出，昨晚12人送抵醫院，2人搶救後不治，傷者都安排在專責病房內治療，PCR結果則交由衛生局統一公布。