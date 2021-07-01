彰化市喬友大樓惡火奪走4條人命。（謝瓊雲攝）

彰化市火車站前喬友大樓，昨晚惡火釀4死21傷，有居家檢疫住客貼文指消防隊交代不能離開房間，也有死者家屬質疑搶救太慢，等人救出來都已OHCA了。對此彰化縣消防局第一大隊坦承，第一時間出動兩部雲梯車，由於現場評估救援能量、效率不足，凌晨2點多緊急從和美分隊調派第三部雲梯車支援。

位處彰化火車站前喬友大樓，7至9樓改裝為百香果商旅，去年3月開幕營運後，配合作為防疫旅館；有家屬和居家檢疫住客在網路社群指出，第一時間消防隊要他們乖乖待在房間裡面不能離開，但濃煙很快瀰漫各樓層，有些房客甚至嗆到呼吸困難，紛紛跑到窗邊等候救援。

另有傷者親友質疑，火警發生初期警鈴大作，當時住在旅館內的人都有聽到，卻疑似有人說僅是在測試，才會錯失第一時間緊急疏散，懷疑到底是誰告訴大家不能離開，要回到房間的？還有義消批評，兩部雲梯車在現場，又要高樓灌水滅火，又要把人往下救，速度太慢，根本來不及。

對此彰化縣消防局坦承，第一時間出動總局52米高消防雲梯車和東區分隊32米雲梯車，其中52米雲梯車負責高空灌水壓制，後研判救援量能效率不足，才又調派和美分隊雲梯車前來支援。

消防局第一大隊長劉錫桓表示，火警前後共派遣3輛雲梯車抵達現場，救援已搶救人命為主，因此必須採取高空的壓制，後面因認為救援量能不足，才又調派和美到場支援。

劉錫桓強調，因為火災量能相當高，因此用比較高的水量來壓制，以利後續搶救人名的進行，絕對沒有耽誤的情形，至於救災的部分，在確保同仁安全無虞的情形下，深入1、2樓火場搶救，後續因為救援量能不足，才又調派和美消防隊的雲梯車到場支援。