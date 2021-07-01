櫃買中心1日表示，統計今年國際債券市場到6月底共計發行135檔，創歷年同期新高。另上半年國際債券發行淨額（發行金額扣減到期與提前贖回金額）達136.66億美元，一舉超越去9年全年水準，發行市場熱絡。

櫃買中心分析，臺灣國際債券市場已具全球知名度，國際發行人來臺籌資源源不絕，今年上半年發行檔數已破歷年同期紀錄達135檔，比去年同期增加17檔，全年可望首度跨越200檔大關。此外，臺灣國際債券市場偏向買方市場，由買方需求來決定市場供給，國內投資機構不僅在質的方面可以精選優質案源，在量的方面也決定發行市場榮枯，近年透過市場到期或提前贖回的資金挹注，有助於擴大投資胃納量，帶動整體發行市場成長。

櫃買中心表示，109年國際債券發行量能創紀錄達601億美元，主要是受惠於去年到期還本與提前贖回總額高達478億美元，但扣除同期間償付的債券本金，全年實際的發行淨額只有123億美元。相形之下，今年國際債券發行淨額則是大幅成長，僅上半年已達136億美元並已超過去年全年規模，其中新增發行量共計274億美元，到期還本與提前贖回分別計有47億美元及91億美元。

櫃買中心指出，在主管機關與市場共同努力下，我國國際債券市場除了過去參與之持續來臺參與發行的國際發行人外，今年已有墨西哥政府、智利政府、阿布達比國家能源公司、MDGH GMTN (RSC) Ltd.及新韓信用卡公司等發行人首度來台參與發行，並有多檔永續發展債券在臺籌資，促進我國市場發行人與債券商品多元化發展。