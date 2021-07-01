東京奧運即將7月下旬開幕，台灣運彩已獲主管機關體育署政策支持放寬獎金支出率上限，未來將開出逾16種投注項目。台灣運彩表示，為了力挺國手為國爭國及炒熱投注氣氛，運彩推出新力挺辦法，從即日起到8月8日（日）台灣國手每得到一面金牌即抽100萬元現金得主，希望讓更多民眾關注選手們在競技場上的精彩表現，一起幫選手奪牌讚聲! 台灣運彩表示，2020年東京奧運7月23日（五）即將開幕，台灣運彩全力開盤相挺，預計將16種以上的運動種類納為投注標的，包含中華隊奪牌熱門的項目，例如舉重、射箭、跆拳道等，及普受大家喜愛的棒球、籃球、足球、排球等團體項目，希望帶動更多民眾關注選手們在最高競技殿堂的精彩表現，一同為中華隊加油，也為選手的精采表現喝采。

為增進國人對於體育賽事之關注，體育署特別專案方式核准台灣運彩獎金支出率免予適用 78％上限及政府盈餘依比例分攤超額獎金，以提高奧運賽事投注之吸引力，增加之銷售額亦可挹注運動發展基金收益，作為政府培育、照顧運動人才及協助產業發展之用。

台灣運彩表示，奧運賽事屬綜合性運動賽會，非常態性職業運動賽事，相關統計資料不易取得，開盤財務風險高，特別感謝體育署政策支持放寬獎金支出率上限，將會提供豐富的項目及玩法讓民眾參與盛會，這次可投注的項目是以國人喜愛的團體賽以及台灣選手參賽的項目為主。

另為回饋給用投注挺體育的消費者及號召大家一起為中華代表隊加油，台灣運彩表示，從即日起到8月8日（日）規劃「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，獎項包括價值約5萬元的限量版紀念金幣20枚以及10萬元現金10份，另外還加碼「奧運奪牌獎」，也就是，台灣國手每奪一面金、銀、銅牌，就加碼抽出100萬元、30萬元、20萬元現金，台灣奧運國手奪牌數愈多，加碼抽出的現金就愈多，而且獎金無上限。

由於目前國內新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布防疫三級警戒延長到今年7月12日，為因應疫情，台灣運彩全新推出「Mobile ID」會員申請服務，大家待在家裡就可以上網申請成為網路會員及進行線上投注。