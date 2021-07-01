台股今(1日)盤中創下17863.90點的歷史新高後，獲利了結賣壓出籠，終場翻黑收跌41點，成交值大增至6424億元，分析師表示，今日資金輪動非常精采，這次指數創新高是傳產族群帶上來的，創高之後的獲利了結賣壓出來後，資金會慢慢地往之前量縮的電子族群走，今日的洗盤算是族群間正常的類股輪動。

大盤今上沖下洗，指數高低震盪近220點，航運族群依然吸引了約38%的資金比重，貨櫃三雄由萬海率先攻上漲停，陽明跟著亮燈，長榮則是差一檔就漲停，不過，隨著長榮、陽明都站上200元，股價持續創高之際，獲利了結賣壓也隨之湧現，萬海、陽明漲停陸續打開，萬海股價甚至一度下跌3.5元至317.5元，尾盤則再度拉升，長榮、陽明漲幅都在7%以上。

鋼鐵股則大多開高走低，資金比重則略拉回至16%左右，有漲停的如燁興、燁輝、志聯，也有跌停的唐榮，其他傳產原物料族群如塑化、紡織類股也表現強勢，台聚、華夏等多檔塑化股以及紡織股的大東都收在漲停。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，今日大盤表面上是上沖下洗，但其實整體資金輪動非常精采，從開盤到創高到收盤，不管上漲還是下跌，主導的都還是在傳產族群，量也是近期的大量，這次指數創新高的漲點主要落在傳產股部分，電子股幾乎沒什麼太大的動靜，但以權重結構來看，台股大量權重還是在電子股身上，在資金有限的前提下，比較合理的情況是資金輪動。

既然這次指數創高是傳產族群帶出來的，鐘崑禎指出，今日鋼鐵、紡織等族群創高後，即會遭遇一些壓力，當這些獲利了結的賣壓出籠後，這些資金還是在股市流竄，就會慢慢往已經量縮好一陣子的電子族群走，今日的洗盤算是族群間正常的類股輪動。

台股進入第3季，鐘崑禎說，資金主要分成3大塊，分別是鋼鐵股、航運股、電子股，以目前的資金量能來看，在同一個時間內要3大族群都上漲會有一點難度，比較可能的是在同一時間只會有2類股上漲，而電子族群量縮得這麼低，資金要回流到電子，一定要有某一族群的獲利了結賣壓，資金才有機會轉往電子，今日的洗盤可以說就是在換手。

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