血流成河！林昶佐嗆柯文哲動作慢 市場會長當場搶麥爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

台北環南市場爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心今中午緊急召開記者會，不過，現場一度 走調，主因是無黨籍立委林昶佐當面嗆台北市長柯文哲防疫缺失，結果反遭市場自治會長反轟「有替萬華做過什麼」、「虧我選舉那麼挺你」。此一幕在全國直播中完整呈現，批踢踢網友笑林昶佐都不敢回嘴，批林昶佐舉動白目到了極點。

為抑制環南市場疫情擴散，指揮中心今（2日）中午11點半召開緊急記者會，衛福部長陳時中、柯文哲和林昶佐都出席，輪到林昶佐發言時，林稱，過去幾個禮拜以來，他都和陳時中保持聯繫，希望可以盡快成立聯合指揮所，雖然今天終於進駐，但他覺得已經慢了，那慢的原因外界很清楚，導致這段期間疫情下降還是繼續延燒，大家也應該都很清楚。

林昶佐嗆聲，自己不是很同意柯文哲的說法，很多其實是防疫常識，「有些人聽起來甚至是廢話」，如柯文哲稱環南市場的人來往複雜，沒法做篩檢，到最後還不是做篩檢。林強調，自己不是要在這邊發脾氣，但對於在地人來講，很多工作都是一個月前就可以做的。

立委林昶佐接著指責柯文哲，但是反被市場自治會會長反嗆，從未到市場關心過，林昶佐被嗆到啞口無言，退到後面，由陳吉仲出面緩頰。

對於林昶佐的舉動，許多批踢踢網表示，「笑死！CDC整個尷尬，你們要吵去旁邊吵好嗎」、「林昶佐在這場合嗆，很不適當」、「他到底去現場幹什麼，笑死」、「丟人現眼，被民眾嗆爆，屁都不敢放」、「被攤商炎上囉」、「肥迪有夠沒政治敏感度」、「林真的白目到了極點，沒有人護的下去」、「低能吧，在這裡嗆個毛」、「不敢回嘴」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）