為讓學生在線上課程中完成學習，也能透過考試取得理想成績，台中市明道中學有別於其他學校採用多元計分的方式，特別規畫實施一場「線上期末考」，參加考試的學生都穿上久違的制服、準時坐在電腦前完成考試。校方強調，打破線上期末考這個不可能的任務，讓教育邁向4.0版。

線上教學面臨的極大問題，就在於考試與成績評定方面，明道中學副校長陳炤華說，為達到讓學生都能認同的公平，讓全校近5000名學生順利完成線上期末測驗，教職員們在考試前花費許多時間、反覆普查學生端硬體設備，並協助學生解決各種問題。

陳炤華說，除了確保學生的科技設備及使用沒有問題，教師們也召開線上課發議會、教學研究會進行討論，同時老師們自主成立Google workspace for education種子教師團隊，透過反覆討論與檢測，並培訓線上監考人員及相關演練工作，讓線上期末考能順利舉辦。

就讀明道高中部的鄭詠心說，因幾乎大半學期都是線上學習，在準備期末考時，自律及時間的分配更為重要，且試題中，老師命題方向也與實體考試不同，學生需要更多變通。國文科總召、教師曾柏勛則強調，經過線上教學與考試的洗禮，師生都成長很多。

校方強調，在傳統教育體制下，老師與學生們都習慣教室內上課的實體課程、紙筆測驗模式，但面對三級警戒帶來、不得不的線上學習方式，必須掌握多元化、數位化與智能化，盼在線上讓學生學得更好，也突破既有框架，完成線上考試，讓資訊素養再度提升，也大步邁向教育4.0的趨勢。