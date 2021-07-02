受到疫情影響，中選會今宣布，原定8月28日舉行的反萊豬、珍愛藻礁等四項公投案，改至12月18日辦理。對此，民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華皆表示認同，認為等疫情較趨緩後再舉辦較合適，未來民眾黨及時代力量也將針對公投案推出線上宣講及線上座談會。

張其祿表示，現在仍在三級警戒階段，若貿然進行投票，恐因群聚造成防疫破口，這是大家不樂見的，希望等到疫情趨緩，且國人施打疫苗較普及後，屆時再舉行投票較合適。

張其祿說，受到本土疫情升溫影響，原本黨規畫下鄉舉辦上百場次的宣講等活動都停擺，在解封前，會透過線上直播、線上座談會等方式，倡議公投案訴求，待疫情趨緩解封後，再恢復辦理下鄉座談會。

陳椒華則表示，在疫情尚未穩定，時力支持公投延期的決定。為避免群聚，時力規畫將透過直播及線上會議方式，表達對各公投案主張，並邀請專家學者透過視訊方式與談，讓民眾能夠參與並了解各項公投案內容。