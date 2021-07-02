好不容易又撐過一周在家工作的日子，周末要繼續努力維持低度活動，好累的家長們不妨帶小孩一起做烘焙，讓孩子邊玩邊做，不論是做餅乾還是做麵包，用麵團代替黏土，讓孩子放電還能兼具體驗烘焙的樂趣。就算是一個人宅在家，也可以用烘焙來療癒自己。烘焙業者推出在家也可以輕鬆做的DIY材料包，消費者不用東奔西跑，一次買齊所有材料，只要簡單步驟就可以變出好吃又好玩的點心。

擁有南臺灣最大坪數DIY烘焙體驗空間的柒零生手作DIY烘焙，疫情期間推出的材料包，主打只要身邊有「大碗公、湯匙」，搭配烤箱或冰箱就能做出甜點。免烤箱的生乳酪系列有最受小朋友喜愛的彩虹優酪乳、愛戀可可等口味；烤箱烘焙系列則有大人最愛的熔岩巧克力蛋糕、濃郁巧克力塔、伯爵烤Cheese等供選擇。現提供店取、冷藏宅配，高雄地區Lalamove配送服務。

在全台有多家門市，主打一站式成套自助烘焙體驗的「Funsiamo」，為了讓客人也能「have fun at home」，推出數款熱門甜點居家體驗組，有步驟簡易的麻糬小麵包、夢幻繽紛的杯子蛋糕，還有鹹食義式煙燻培根披薩及免烤箱製作的黑糖嶺崗豆腐等，可選擇品項非常豐富，而且每種材料都已經貼心地分好份量，不用事前過多準備，更不用擔心事後浪費，提供直覺的食譜小書及線上教學影片，FB粉絲專頁還提供資深專人直播教學。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，企業實施在家工作的分流方式，讓外帶外送變成常態，促使業者改變傳統的銷售方式。外帶、宅配興起為主流，促使企業在人力配置上出現變化。為了協助企業透過不同的遠端工具，來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，其中的「雲端打卡模組」，可協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。歡迎有需求的企業致電1111人力銀行洽詢。