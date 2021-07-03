北市特權疫苗延燒，衛生局長黃世傑被發現自6月28日起請假1個月，並坦言是被黃珊珊「建議請假」，要靜待廉政委員會調查及迴避考績會。對此，議員簡舒培痛批，黃珊珊也涉入好心肝不當配發疫苗，還天天開記者會幫自己和Ben自圓其說，黃珊珊也比照黃世傑請假一個月接受調查。

簡舒培指出，黃珊珊副市長在好心肝偷打疫苗被揭發前一天，收到好心肝董事長許金川致謝訊息，柯文哲卻讓她使用市政資源，天天開記者會幫自己和Ben自圓其說。

簡舒培質疑，請問柯文哲市長，黃珊珊之於好心肝、黃世傑之於禾馨都涉入不當配發疫苗，為什麼有這麽不同的待遇？黃世傑局長在接受政風調查時，就坦然承認受人請託，還把相關對話訊息提供給政風處。

簡舒培強調，黃珊珊身為督導疫苗的副市長，在事發當天，明明就和許金川已有聯絡，對外說明時竟裝出不認識「好心肝診所」，在政風處調查時，黃珊珊也未將許金川致謝及6月9日當日聯絡內容提供給政風調查。

簡舒培認為，導致好心肝案的政風報告成為大笑話，黃珊珊光這一點就嚴重失職，她要求，柯文哲應該比照要求黃世傑的標準，立即要求黃珊珊請假一個月，接受調查，「早日讓真相Ben水落石出」。