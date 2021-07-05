教育部公布最新統計數據，從4月20日到7月4日下午5時30分止，共有677位學生確診，跟前一天比較，沒有新增學生確診，是這一波疫情爆發以來，首次出現單日沒有學生確診。

教育部表示，目前677位確診學生中，包括大專院校生215人、高中生108人、國中生105人、國小生177人及幼兒園生72人。其中，667人是本土案例，另外10個則是境外疑入案例。