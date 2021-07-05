首度＋0 學生累積確診人數為677位 12:332021/07/05 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部公布學生確診人數達到677人。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部公布最新統計數據，從4月20日到7月4日下午5時30分止，共有677位學生確診，跟前一天比較，沒有新增學生確診，是這一波疫情爆發以來，首次出現單日沒有學生確診。 教育部表示，目前677位確診學生中，包括大專院校生215人、高中生108人、國中生105人、國小生177人及幼兒園生72人。其中，667人是本土案例，另外10個則是境外疑入案例。 持解隔單復工 雇主刁難最高罰15萬 新光三越A11傳員工確診 全館大消毒 #學生 #確診 #新冠肺炎 #台灣 #教育部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日靜岡土石流3死 失蹤人數暴增至113人 恐再釀災情 10:132021/07/05 國際 信義區新光三越A11「專櫃確診」 今緊急休館大消毒 04:162021/07/05 生活 重懲松山之亂 3人遭拘留3日 04:102021/07/05 社會新聞 676染疫冤魂 死得太快 公布太晚 04:102021/07/05 焦點要聞 虎林專案再增1確診 4138份PCR報告出爐 累計32人染疫 10:292021/07/05 生活 福建連9天通報 台灣輸入再＋2 04:102021/07/05 焦點新聞 Delta來勢洶洶 專家促疫苗混打 04:102021/07/05 焦點要聞 804添2確診 鄭文燦：清零才能營運 04:102021/07/05 地方新聞 游盈隆：染疫死亡率全球第10 應誠實交代 04:102021/07/05 焦點要聞 寧夏夜市「擠人照」引南北論戰 北部人：高雄瑞豐怎不去嘴 10:562021/07/05 社會 侯友宜抗疫成功秘密曝光 媒體人指關鍵在這4個字 13:442021/07/05 政治 生活熱門新聞 北市每日傳染疫 確診數卻往下降？ 陳時中解釋了 - 生活 直播》712解封有望 本土增28例 添1死 - 生活 大陸現況他驚呆 上海同事見台灣還在管制 搖頭喊：加油吧 - 生活 直播》新北僅增5例 快篩隊進駐樹林執行「清零」最新說明 - 生活 準颱風烟花最快明白天海警 今晚起變天 這區雨最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。