市議員施志昌爭取813路公車延伸至鐵砧山，預計8月上路。（陳淑娥攝）

台中市大甲鐵砧山隨著多期工程翻新，成為眾多市民遊樂休憩之處，大眾運輸系統顯得重要。台中市議員施志昌5日邀相關單位會勘，希望813路公車能延伸至鐵砧山，公捷處表示，會協調業者將路線延伸，預計8月上路。

市議員施志昌5日邀集台中市風景區管理所、台中市公共運輸及捷運工程處、永信社會福利基金會與台中市鄭氏宗親會至現場會勘爭取。

施志昌表示，立法院副院長蔡其昌為鐵砧山雕塑公園爭取四期工程，目前已完成至二期，而鐵砧山劍井休憩區整修工程也完工，整體遊憩設施漸趨完備，從去年開始，遊客也大幅增長，成為大甲吸引外地遊客的重要觀光景點。

施志昌指出，台中市鄭氏宗親會也不斷推廣鐵砧山風景區，希望成為大甲的亮點，然而，由於交通問題，使得遊憩民眾要至鐵砧山較為不便，尤其從山線到鐵砧山，能使用大眾運輸工具相當少。此外，永信社會福利基金會所設立松柏園也建於鐵砧山上，民眾若要前往探視長輩相當不便，因此希望可以將813公車延伸至鐵砧山。

台中市公捷處表示，813公車路線目前是從后里東站至大甲文武公園，後續會依建議與業者協調，將813公車延伸至劍井、雕塑公園與忠靈祠，最快8月上路。