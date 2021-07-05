中國官方繼續揮舞「反壟斷法」大旗，路透引述消息人士透露，互聯網巨頭騰訊原擬合併持股的兩大遊戲直播平台虎牙及鬥魚的計劃宣告暫緩。消息人士指，騰訊未能拿出足夠補救措施滿足市場監管總局以放棄專有權的要求，中國反壟斷監管機構已正式阻止騰訊合併虎牙及鬥魚的計劃。

消息指，騰訊近期撤回了反壟斷審查的合併申請，並向市場監管總局表示無法在第一次提交申請後的180天內完成合併審查。騰訊、虎牙、鬥魚及市場監管總局沒有回應。

另外，消息人士稱，騰訊私有化搜索引擎搜狗的計劃，將於本月獲得市場監管總局的批准。

香港01報導，數據公司MobTech估計，遊戲直播市場價值估超過30億美元且增長迅速，虎牙和鬥魚分別為遊戲直播第一和第二，合計佔有約80％的市佔率。不僅是中國最受歡迎的網路遊戲串流媒體網站，吸引龐大用戶蜂擁而至觀看電子競技比賽並關注職業遊戲玩家。

騰訊是虎牙最大的股東，持股36.9％，並擁有鬥魚超過三分之一的股份。兩家公司都在美國上市，市值合計60億美元。