【愛傳媒謎卡專欄】「遠走的渴望，是為了在世界某個角落，撿回一片自己。」曾走過的每一趟旅行都改變了我一點點，成為我的一部分。其中深深撼動我三觀的旅程，非屬墨西哥的亡靈節（Día de Muertos）了。

有看過可可夜總會的話，一定對這個節慶不陌生。它有點像是我們的清明節，用於紀念過世的親朋好友，但完全不一樣的是，墨西哥面對死亡的文化中，沒有悲傷與禁忌，沒有路上行人欲斷魂，而是狂歡、繽紛的花朵、生命的循環、純粹的愛與思念。

在墨西哥機場過海關的時候，我面對第一個文化衝擊，就是入境處擺了一整排祭壇（La Ofrenda），在華人文化中我們稱之為「遺照」，紀念曾經在機場工作的人。我覺得很不知所措，畢竟在我們的世界，遺照好像很不祥，去拜拜還會被說不要盯著看，現在他們大剌剌的被擺在公共場合，還是一個國家的門面？實在太震驚了。

面對死亡，我一直是害怕的。甚至無法去想這件事，但人終將一死，不是嗎？在參加化妝遊行的那天，我忍不住一直想著過去意外過世的朋友，對於他們的生命嘎然而止，我仍然感到很困惑，為什麼世界還在繼續，他們卻停在那裡？他們去了哪裡？

然而親身去體驗亡靈節，體會了另一種看待生命的方式「死亡不是結束，而是新的開始。」重要的不是你不在了，而是你在的時候，我們曾共享過的美好時光。

我覺得我的心更打開了一點，更寬闊了一些。也許失去摯愛的悲傷將永遠是心中的一個洞，但我們可以將思念化為肥沃的土壤，種下感恩，靜待眼淚灌溉的花再次綻放，這就是生命的循環。

我還記得，在墨西哥去洞穴潛水時候，背著氧氣筒，徒步經過一片叢林，叢林中突然又看到一個祭壇（當然，也擺著兩三張遺照）在台灣看到應該會嚇死吧，或著，總覺得怪怪的。沒想到我的潛水教練說：「噢，那是奧馬與阿杜，之前是這個地區的管理員，他們都是超級好的人，奧馬超愛聊天，我真是想念他。」（還跟他們打招呼，於是我也跟奧馬阿杜say hi）

在台灣，我們不擅長談論悲傷，總覺得那裡痛就不要觸碰，但事實是，這些心中不被承認的傷都會卡在身體裡，成為找不到原因的痛，為了不要感到難過而逃避，久了就會塞住所有情感的通道，變成一個麻木的人。

唯有打開心房，讓能量流動，才能自由。我會永遠記得在這趟旅程中感受到的，坦然與純粹。

世界上有很多特別的祭典，亡靈節絕對是一生必去的體驗。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者提供。

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