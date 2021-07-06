全國防疫三級警戒至7月12日，隨著疫情逐漸趨緩，能否解封受到關注，民眾黨立委蔡壁如今在臉書表示，若站在「民生經濟發展」的角度，「再封下去，可能餓死的要比病死的多」，她希望能解封。但根據網路民調，超過8成民眾認為，沒打疫苗怎麼解封，蔡壁如認為，要解封有兩個辦法，一個是讓7成以上國人打3劑疫苗；另一個是以台灣的醫學科技來做「提前佈署」，例如彰化去年的萬人血清抗體調查。

蔡壁如指出，國內本土疫情爆發以來，她聽到很多朋友反映生活快要過不下去，尤其是開餐廳、小吃店、自營商、各地青農等，幾乎停滯的經濟，已經逼得大家喘不過氣，縱使如此，網路民調顯示，高達81.49％的民眾認為，無法打疫苗怎麼解封，這才是真實的民意。

蔡壁如認為，要解封有兩個辦法，一個是要有足夠疫苗，至少達到七成以上的群體免疫力，如果面對印度Delta變種病毒株，就需要讓國人能夠打到3劑疫苗，換句話說，政府必須準備4830萬劑的疫苗。

她說，如果無法做到提供足夠的疫苗給國人施打，就必須以台灣的醫學科技來做「提前佈署」，而非口號式的「提前部署」，最好的範例，是一年前剛傳出有疫情時，由台大公衛院詹長權教授在彰化做的萬人血檢，這才是真正的精準防疫、真正的提前佈署和科技防疫。

蔡壁如說，台灣的死亡率一度飆高到7.2％，新加坡則不到1％，到今天為止台灣的死亡率是4.57％，遠比國際上平均的2.1％高出很多，在疫苗施打率低落的情況下，「想解封」只是願望，「不敢解封」才是真實的現狀。

蔡壁如呼籲政府，疫情之下人命關天，病毒不分顏色，不要再開地圖炮，區分誰陪誰坐牢，「同島一命」不應該只是口號，既然提前部署已經失效，就請用最快的速度，讓多數的國人有疫苗可打。