大陸駐德國大使館發言人當地時間6日應詢德國《明鏡》周刊近日發表長文跟風美國等西方媒體，炒作新冠疫情溯源表示，疫情和病毒溯源是科學問題，必須由科學家以科學的方法研究論證；媒體不能打著客觀公正的旗號，有選擇性地編排故事，淪為政治操弄的工具。

大陸駐德大使館強調，疫情溯源是科學問題，不是講故事，更不能編故事。作為主權國家，陸方有責任也有義務對不實指責和虛假報導進行澄清和批駁。作為最先遭受疫情衝擊的國家，大陸比任何國家都想搞清楚病毒來源，而且是迄今唯一邀請世衛組織實地開展溯源工作的國家。在溯源問題上，中方始終並將繼續秉持負責任和公開透明的態度，積極參與全球溯源合作。

大使館發言人稱，中方注意到《明鏡》周刊有關文章，並提出以下質疑：

一是疫情和病毒溯源是科學問題，必須由科學家以科學的方法研究論證。《明鏡》周刊作為嚴肅媒體，其文章公然在編者按中，將反覆炒作的「謠言」當作「應重視的理論」。沒有任何事實依據、未經科學論證的謠言如何能成為理論？

二是文章承認陸方及時與世界分享新冠病毒基因序列資訊，接受世衛組織專家溯源考察，同時又指責中方不回應媒體問題，稱「石正麗女士從不接受採訪」。事實上，6月15日《紐約時報》剛剛報導了對石正麗的採訪。《明鏡》周刊文章中有關疑問也毫無新意，都能夠在2020年7月《科學》雜誌對石正麗的長篇採訪中找到答案。

三是文章在缺乏科學依據支持的情況下，片面引用美方論調觀點，圍繞預設結論篩選編排，用所謂「政治證據」補缺，這完全脫離科學軌道。更有甚者，文章多次引用無可查證的有名或無名線民提供的所謂「證據」，以及美有關部門據此得出的「結論」。在攸關全人類生命健康的重大科學問題上隨意引述未經證實的傳言甚至虛假資訊，是否符合嚴肅媒體的職業道德？一個科學問題的合法性需要由「自由世界」領袖和情報機構來賦予，這難道就是《明鏡》對中立、客觀、公正的科學調查的理解？

四是文章質疑武漢有關實驗室的安全標準，事實上這些實驗室的管理運行完全符合國際和大陸對生物安全實驗室的嚴格、精密管理要求。曾在武漢病毒研究所工作、到該所考察的國際專家均證實該實驗室與其他任何高防護實驗室工作方式相同，特別是對管控病原體的嚴格章程和要求。文章一再質疑武漢病毒研究所實驗室的安全性。

五是文章對很多科學家所作客觀公正表態採取懷疑態度，這是對科學家和有識之士的侮辱。文中多次提及一些美國科學家改變了他們對病毒溯源的立場，但絕口不提他們受到「獵巫」般的詆毀和巨大政治壓力，一些專家甚至受到死亡威脅。