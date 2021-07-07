大陸證監會主席易會滿就《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》（意見）發布接受大陸新華社記者專訪，易會滿表示，意見的制定，是資本市場治理體系和治理能力現代化建設的一個新起點。證券監管系統將力爭通過3到5年的努力，全面落實好意見提出的各項目標任務，為建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場提供更加堅實的法治保障，努力為實現經濟社會高品質發展做出更大貢獻。

易會滿表示，依法從嚴打擊證券違法活動，是維護市場秩序、營造良好市場生態的內在要求。中共十八大以來，大陸資本市場發展取得新的成就，全面深化改革開放不斷向縱深推進，市場主體活力和競爭力日益增強，服務實體經濟的質效不斷提升。

同時，較長一段時間以來，由於制度建設存在短板，證券違法犯罪成本較低。上市公司財務造假和內幕交易、操縱市場等違法行為呈高發態勢，發生了諸如康得新、康美藥業等惡性案件，社會各方反映強烈。隨著註冊制改革的逐步全面推行，在放寬前端准入的同時，對加強後端的監管執法提出了更高要求。

去年7月11日，大陸國務院金融委第三十六次會議專門研究全面落實「零容忍」要求，多措並舉加強和改進證券執法工作。此後，在有關部門的大力支持下，起草形成了意見草案，於去年11月2日經中央深改委第十六次會議審議通過。

易會滿指出，意見是資本市場歷史上第一次以中辦、國辦名義聯合印發打擊證券違法活動的專門檔，是當前和今後一個時期全方位加強和改進證券監管執法工作的行動綱領，意義重大、影響深遠。